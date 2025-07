Giovane marescialla dei carabinieri trovata morta in ufficio chi era Laura

Una notizia sconvolgente ha lasciato incredula tutta l’arma dei carabinieri. Laura, carabiniera di 28 anni, è stata purtroppo trovata morta. La scoperta del suo cadavere ha scioccato tutti coloro che la conoscevano e alla base del suo decesso ci sarebbe un’ipotesi terribile. Dopo a morte della carabiniera Laura è intervenuto Vincenzo Incampo, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri: “In attesa che le autoritĂ competenti chiariscano le circostanze dell’accaduto, rinnoviamo l’impegno nel promuovere una maggiore attenzione al benessere psicologico del personale, affinchĂ© nessun collega si senta mai solo di fronte alle difficoltà ”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

