in cosa consiste e perché è così importante per gli Azzurri La telenovela sul futuro di Victor Osimhen si arricchisce di un capitolo fondamentale. La giornata di oggi, giovedì 17 luglio, è cruciale per il trasferimento dell’attaccante al Galatasaray, con il Napoli e il club turco in contatto costante per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Osimhen al Galatasaray: il Napoli fa inserire la penale ‘anti-Italia’