Entra in casa di un 82enne con una scusa e ruba il portafogli | denunciata 23enne

Si è introdotto in casa di un 82enne di Grazzanise con una scusa e approfittando di un momento di distrazione dell'anziano si è impossessata del portafogli contenente 220 euro. L'anziano resosi conto dell'ammanco si è rivolto ai carabinieri della locale stazione che hanno identificato una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: casa - 82enne - scusa - portafogli

Orrore in casa: 15enne uccide ex vicina di casa 82enne - Milano - Il giovane ha confessato alla madre di aver strangolato l'anziana dopo una lite; la donna ha chiamato il 112, portando all'arresto del figlio.

Milano, 15enne uccide ex vicina di casa 82enne: confessa tutto alla mamma e lei lo denuncia - Sembrerebbe che l'adolescente abbia avuto una furiosa lite con l'82enne, i cui contenuti non sono per ora stati rivelati, e poi abbia deciso di aggredirla fino ad arrivare ad ucciderla.

Milano, anziana 82enne uccisa in casa: sospettato un ragazzo di 15 anni - ABBONATI A DAYITALIANEWS Il delitto nel pomeriggio del 14 maggio in zona via Verro. Una donna di 82 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Milano, nel pomeriggio di martedì 14 maggio 2025, in via Verro, nella zona sud della città .

Entra in casa di un 82enne con una scusa e ruba il portafogli: denunciata 23enne; Entra in casa di un anziano e ruba il portafogli: DENUNCIATA 23enne.

Entra in casa di un anziano e ruba il portafogli: DENUNCIATA 23enne - GRAZZANISE – Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno denunciato in stato di libertà una 23enne di Castel Voltur ... Da casertace.net

Entra in casa di due anziani con una scusa e li aggredisce per rapinarli - All’interno del portafogli l’aziano custodiva 120 euro e i documenti d’identità della vittima. ilrestodelcarlino.it scrive