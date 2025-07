Tommaso De Simone rieletto presidente di Unioncamere Campania

Tommaso De Simone è stato eletto per la seconda volta presidente di Unioncamere Campania. Il presidente della Camera di ccmmercio di Caserta è stato scelto dai 15 componenti di Unioncamere Campania per acclamazione. “Cercherò di svolgere con senso del dovere ed equilibrio la mia funzione”, spiega De Simone a margine dell’elezione. “SarĂ un lavoro corale con tutti i colleghi delle Camere di commercio della Regione per potenziare il tessuto produttivo dell’Intera Campania – ha concluso – le Camere di commercio sono il faro acceso sul territorio dell’economia attiva e reale”. Tommaso De Simone durante la riunione che si è svolta nella sede di via Roma a Caserta, ieri pomeriggio, con gli altri componenti di Unioncamere Campania ha ottenuto il “si” dei 15 membri dell’Unione italiana delle Camere di commercio in Campania, industria, artigianato e agricoltura, l’ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale campano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

