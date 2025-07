Domanda GPS | come compilare correttamente le 150 preferenze per evitare l’esclusione Pillole di Question Time

Nel question time del 9 luglio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Manuela Pascarella della FLC CGIL, sono stati forniti chiarimenti utili per la corretta compilazione della domanda relativa alle 150 preferenze per le supplenze da GPS. Un momento cruciale per migliaia di docenti in attesa di incarico annuale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: domanda - preferenze - compilare - correttamente

Domanda mobilità docente perdente posto 25/26: cosa succede se indico prima preferenze interprovinciali? Come viene assegnata la scuola? - Domanda mobilità perdente posto 2025/26: se si è soddisfatti in una preferenza interprovinciale, non si viene riassorbiti nella scuola di ex titolarità ; il trasferimento d'ufficio, per chi presenta domanda condizionata o meno, avviene solo se non si trova posto in nessuna delle preferenze indicate.

Richiesta di COE nella domanda di mobilità : come si valutano le preferenze? - La richiesta di COE per la mobilità viene valutata in modo diverso a seconda della tipologia di preferenza territoriale.

Conferma supplenti di sostegno 2025/26: prima disponibilità , domanda 150 preferenze, nomina. RISPOSTE AI QUESITI - Continuità didattica per il docente di sostegno anche per il 2025/26 nel caso in cui abbia avuto una supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025.

TF School offre il servizio di ! Dal 17 Luglio al 30 Luglio Assicurati di compilare la tua domanda per le 150 preferenze in modo preciso e puntuale, affidati a noi, e contattaci per fissare un ap Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti 2025/26. supplenze 150 preferenze, come compilare le domande. RISPOSTE AI QUESITI Vai su X

Domanda GPS: come compilare correttamente le 150 preferenze per evitare l’esclusione. Pillole di Question Time; 150 preferenze Gps 2025, come compilare la domanda - VIDEO TUTORIAL - Notizie Scuola; Istanze Online 150 preferenze, domande al via dalle 10 del 17 luglio: vai al servizio di consulenza personalizzato.

Come presentare la domanda per la scelta delle 150 scuole per le supplenze ai docenti 2025 2026 - Sono aperte le domande per la scelta delle 150 scuole ai fini dell'attribuzione delle supplenze al personale docente per l'a. Riporta ticonsiglio.com

150 preferenze Gps 2025, come compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL - Da oggi, 17 luglio, alle ore 10, fino al 30 luglio, alle ore 14, sarà possibile fare la scelta delle 15 preferenze Gps 2025. Si legge su tecnicadellascuola.it