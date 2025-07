UAE-Cina | accordo da 1 mld dollari tra Autocraft e TCab Tech per eVTOL

La societa’ Autocraft degli Emirati Arabi Uniti ha firmato un accordo da 1 miliardo di dollari con la cinese TCab Tech a Shanghai per l’acquisto di 350 velivoli eVTOL E20. Si tratta del piu’ grande ordine di velivoli eVTOL della Cina, che sottolinea il crescente slancio dell’economia cinese a bassa quota. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma637062463706242025-07-17uae-cina-accordo-da-1-mld-dollari-tra-autocraft-e-tcab-tech-per-evtol Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - UAE-Cina: accordo da 1 mld dollari tra Autocraft e TCab Tech per eVTOL

In questa notizia si parla di: cina - accordo - evtol - dollari

Cina e Unione Europea cancellano le restrizioni: accordo storico che ridisegna gli equilibri commerciali globali - A seguito di un accordo, la Cina e il Parlamento europeo «hanno deciso di abolire simultaneamente e completamente le restrizioni sugli scambi bilaterali tra le due parti».

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Trump contro il Doge: riassunti dipendenti federali. Lunedì incontro Usa-Cina a Londra sui dazi.

Trump: con l’Ue potremmo raggiungere un accordo - Sui dazi un accordo con l’India «è molto vicino alla finalizzazione», con l’Unione europea « (che è stata brutale con noi) potremmo raggiungere un accordo», mentre per quanto riguarda il Canada «è tro ... Si legge su ilsole24ore.com

Cina, le esportazioni superano le attese grazie all'accordo commerciale con gli Stati Uniti - Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono rimaste in negativo a giugno, anche se il calo è stato più contenuto rispetto a maggio. Scrive msn.com