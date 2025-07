Tenta la rapina a un passante con un cavatappi 26enne beccato dai carabinieri

Un 26enne di origine marocchina è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta per tentata rapina ai danni di un 18enne casertano. L’episodio è avvenuto in via Ricciardi, dove l’uomo avrebbe avvicinato il ragazzo chiedendo insistentemente del denaro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: rapina - 26enne - carabinieri - tenta

