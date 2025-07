Nomine Arera | all’authority per l’energia servono esperti non amici

di Matteo Leonardi* Nel caldo di luglio e agosto la politica è chiamata a decidere le nomine del Collegio di ARERA, l'autorità che regola il funzionamento dei mercati nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei rifiuti. Il Collegio ha un mandato di sette anni, nei quali dovrà costruire la risposta alla crisi energetica, che sta indebolendo – e non poco – il Paese. ARERA è un attore istituzionale che, grazie alle sue competenze tecniche e alla sua indipendenza, nella costruzione di mercati energetici può assicurare competitività , sostenibilità e sicurezza nella transizione energetica.

