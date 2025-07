Fiorentina Dzeko suona la carica | le sue parole in conferenza stamp

Dzeko ha parlato così della sua nuova avventura in casa della Fiorentina: c’è grande ambizione per la nuova stagione in viola. La Fiorentina ha ufficialmente presentato Edin Dzeko nella conferenza stampa svoltasi oggi – giovedì 17 luglio – al Wind Media Center del Viola Park, per la presentazione dell’attaccante in vista della prossima stagione. L’ambiente gigliato è carico di entusiasmo e l’evento è stato accolto con grande attenzione da tifosi e addetti ai lavori, desiderosi di conoscere il nuovo volto dell’attacco. Fin dalle prime battute, Dzeko ha trasmesso grande determinazione e attaccamento al progetto viola. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: fiorentina - dzeko - conferenza - suona

Roma-Fiorentina, il poker è di casa all’Olimpico: doppiette d’autore per Salah e Dzeko - Quattro finali. Bastano queste due parole per descrivere le ultime giornate di campionato per la Roma, che serviranno per deciderne il destino.

Dzeko Fiorentina, pressing totale da parte della squadra viola. Arriva anche la prima offerta ufficiale - Dzeko Fiorentina, pressing da parte della squadra viola per riuscire a riportare in Italia il centravanti nerazzurro Una delle priorità del calciomercato Fiorentina è sicuramente quella legata al vice Kean: dove il primo nome in cima alla lista sarebbe quello dell’ex Inter Edin Dzeko per cercare di portare esperienza e più cattiveria sottoporta.

Calciomercato Fiorentina, in attesa dell’allenatore si cercano rinforzi in attacco: Dzeko e Thauvin i preferiti - Calciomercato Fiorentina, in attesa dell’allenatore si cercano rinforzi in attacco: Dzeko e Thauvin i preferiti La Fiorentina inizia a muoversi sul fronte del calciomercato estivo, in attesa di sciogliere il nodo legato alla scelta del nuovo allenatore.

Dzeko ritorna sull’addio turbolento all’Inter: “La mia non era una polemica, lo penso ancora” - Due anni fa Dzeko ha lasciato l’Inter con amarezza: voleva restare, ma la società aveva altri pani. Come scrive fanpage.it

Dzeko si presenta: «Perché ho preferito la Fiorentina al Bologna? Vi spiego» - Le parole del neo attaccante viola in conferenza Edin Dzeko, nuovo attaccante della Fiorentina, ha parlato così nella ... Scrive calcionews24.com