la ceiinaccettabile attacco a chiesa gaza tacciano armi

Apprendiamo con sgomento dell'inaccettabile attacco alla chiesa della Sacra Famiglia di Gaza. Esprimiamo vicinanza alla comunità della parrocchia colpita, con un particolare pensiero a coloro che soffrono e ai feriti, tra i quali padre Gabriel Romanelli. Nel condannare fermamente le violenze che continuano a seminare distruzione e morte tra la popolazione della Striscia, duramente provata da mesi di guerra, rivolgiamo un appello alle parti coinvolte e alla comunità internazionale affinché tacciano le armi e si avvii un negoziato, unica strada possibile per giungere alla pace". Così in una nota la Cei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Cei,inaccettabile attacco a chiesa Gaza, tacciano armi

L'attacco dell'Idf alla chiesa della Sacra Famiglia di Gaza è indegno e lo condanniamo. Come sono indegni gli attacchi agli ospedali, alle scuole, alle moschee, alle persone in fila per gli aiuti, ai bambini che aspettano l'acqua, alle tende degli sfollati, ai medici, Vai su X

Colpita da un raid la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Secondo quanto apprende l'Ansa, ci sarebbero due morti e 6 feriti gravi mentre padre Gabriel Romanelli, il parroco, sarebbe rimasto leggermente ferito ad una gamba. Secondo quanto risulta all'Ansa, Vai su Facebook

Israele bombarda la chiesa cattolica di Gaza: 2 morti, ferito anche il parroco. Meloni: “Inaccettabile” - All’alba di oggi, mercoledì 17 luglio, un raid aereo israeliano ha colpito la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza City, unico presidio cattolico nel territorio della Striscia. Riporta tpi.it