Università | +5,3 per cento di iscritti Padova al top

Nell’anno accademico 20242025 c’è stato un sensibile incremento degli immatricolati, aumentati del 5,3 per cento è quanto emerge dalla classifica Censis, basata sui dati dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari. Sono gli atenei delle regioni centrali a registrare l’aumento più alto di immatricolati (+14 per cento), seguiti dagli atenei meridionali (+6,1 per cento), mentre al Nord l’ampliamento della platea universitaria è sensibilmente più ridotto o addirittura in calo (+2 per cento negli atenei del Nord-Est, -0,9 per cento nel Nord-Ovest). La classiffica degli atenei, statali e privati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

