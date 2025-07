Giro malghe | dove fermarsi a mangiare nel Cansiglio e nell' Alta Marca

Tra i crinali erbosi delle Prealpi Trevigiane e i boschi millenari dell’altopiano del Cansiglio si trovano alcune malghe che non sono solo punti di sosta, ma vere e proprie esperienze gastronomiche in quota. In queste strutture si può gustare la cucina locale, assaggiare i formaggi di produzione. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Giro malghe: dove fermarsi a mangiare nel Cansiglio e nell'Alta Marca; Sabato 5 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno.

