Una coincidenza strana o un botta e risposta reale. L’interrogativo, quando si parla della famiglia Reale britannica, è sempre aperto. E molto probabilmente, siamo davanti a una nuova frecciatina incrociata tra le due donne più discusse della royal family: Camilla da un lato e Meghan dall'altro. Nelle ultime ore, infatti, entrambe hanno pubblicato sui rispettivi canali social immagini tenerissime in compagnia dei loro cani. Prima è arrivata la nuova foto della regina Camilla con la cagnolina appena adottata, Moley. Poi, a stretto giro, è arrivata quella che sembra una replica da Meghan Markle. Poche ore dopo, sul profilo ufficiale del brand As Ever è apparsa un’immagine di Meghan Markle con la sua cagnolina Mia, una beagle di 9 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il "botta e risposta" sui social tra Meghan e Camilla. Cosa è successo