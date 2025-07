Come Pharrell Williams ha rimesso insieme i Clipse

Pharrell Williams ha prodotto nel 2006 quello che è considerato l'album dell’anno dei Clipse, un lavoro ricco di beat rap tra i più duri e incisivi mai ascoltati. Oggi, nel 2025, è di nuovo lui a firmare ogni traccia del nuovo, eccellente, disco Let God Sort Em Out, anche se questa volta l’ha fatto negli uffici di Louis Vuitton, mentre ricopre il ruolo di direttore creativo della linea uomo. Eppure, nonostante il contesto parigino, il sound del disco sembra nato negli Hovercraft Studios di Virginia Beach. È come se Pharrell Williams fosse tornato ad essere Skateboard P: cappellino inclinato di lato, outfit della BBC, e catene firmate Jacob the Jeweler così massicce da rischiare la scoliosi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come Pharrell Williams ha rimesso insieme i Clipse

