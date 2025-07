Spoiler Temptation Island stasera il falò di confronto tra Sonia e Alessio com’è finita?

Dagospia ha rivelato che quello che accadrà durante la reunion dei due avvocati “va oltre ogni immaginazione”. Sembra infatti che Alessio non solo non abbia chiesto scusa alla sua compagna Sonia per quello che ha detto nella prima puntata, ma l’abbia mollata sui tronchi di Temptation Island. “Dopo aver rifiutato il falò nella scorsa puntata, questa volta la Sally Spectra del tavoliere deciderà di accettare l’incontro con il fidanzato che, già durante le prime ore nel villaggio, l’aveva umiliata sostenendo di averle fatto la proposta di matrimonio per gratitudine e aveva rincarato la dose aggiungendo di non essere sicuro di averla mai amata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Spoiler Temptation Island, stasera il falò di confronto tra Sonia e Alessio, com’è finita?

In questa notizia si parla di: temptation - island - falò - sonia

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Mister Movie | Caos Temptation Island 2025: Mediaset Corri Ai Ripari Per Salvare L’estate! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

#TemptationIsland , questa sera la terza puntata: quale altro colpo di scena attende #Sonia e #Alessio? Dopo l’ultimo falò la loro storia d’amore potrebbe non essere davvero finita Vai su X

È tutto pronto per la terza puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera su Canale 5 Il momento più atteso della puntata è sicuramente quello del falò di confronto tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco che sarà tutt’altro che prevedibile. Cosa accadrà Vai su Facebook

Temptation Island 2025, il falò tra Sonia e Alessio: Lui la mollerà, La gravidanza non è credibile; Temptation Island anticipazioni del 17 luglio: il falò di Sonia e Alessio finisce con un colpo di scena; Temptation Island, la verità sul falò di Sonia e Alessio: l’epilogo inatteso.