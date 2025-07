Congresso Cisl a Roma Vaghini | Partecipazione e dialogo sociale strumenti imprescindibili

“Dal Palazzo dei Congressi di Roma, dove si è aperto il XX Congresso Nazionale della Cisl, è emersa chiara una consapevolezza: il futuro, da spazio di possibilitĂ comuni, si è smarrito, lasciando il posto a un destino incerto e frammentato. In questa cornice di “mondo in fiamme”, con logiche di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: congresso - cisl - roma - vaghini

Cisl AbruzzoMolise sceglie San Salvo per il congresso interregionale - "Il coraggio della partecipazione. Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l’Abruzzo e il Molise" è il titolo scelto dalla Cisl AbruzzoMolise per il proprio congresso interregionale.

Il 12 e il 13 maggio il congresso della Cisl Sicilia: aprirà i lavori la segretaria nazionale Daniela Fumarola - Duecentocinquanta delegati che rappresentano circa 300 mila lavoratori siciliani, parteciperanno al congresso regionale della Cisl Sicilia che si svolgerà il 12 e il 13 maggio all’Hotel San Paolo Palace di Palermo.

Quarto congresso Cisl Parma Piacenza, tracciata la rotta per il futuro - Una giornata da ricordare, che delinea il futuro della Cisl nei prossimi anni nelle province di Parma e di Piacenza.

Congresso Cisl a Roma, il segretario provinciale Vaghini: “Nessuno può illudersi di fare da solo”; Quarto congresso Cisl Parma Piacenza, tracciata la rotta per il futuro; Vaghini confermato segretario della Cisl Parma-Piacenza.

Congresso Cisl, Vaghini “Partecipazione e dialogo sociale strumenti imprescindibili” - "Dal Palazzo dei Congressi di Roma, dove si è aperto il XX Congresso Nazionale della Cisl, è emersa chiara una consapevolezza: il futuro, da spazio di ... Si legge su piacenzasera.it

Meloni al congresso della Cisl: “In mille giorni creati un milione di posti di lavoro in più” - “Il confronto è una delle cifre di questo governo e lo abbiamo dimostrato in molte occasioni", dice la premier dal palco del sindacato. Secondo ilfoglio.it