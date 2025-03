Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, Sprint Oslo 2025: startlist, programma, streaming

, venerdì 21 marzo, prenderà il via l’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di. Suille nevi diHolmenkollen, in Norvegia, calerà il sipario sull’annata del massimo circuito internazionale della specialità con sci stretti e carabina. Lo schedule odierno prevede due gare: la 10 kmmaschile dalle 13.30 e la 7.5 kmfemminile dalle 16.20.Nella gara degli uomini le attenzioni in casa Italia saranno per Tommaso Giacomel. Partirà col pettorale n.48 il trentino, che vorrà riscattarsi dopo una prestazione nella Mass Start di Pokljuka (Slovena) lontana rispetto a quanto aveva abituato nella seconda parte di stagione. Selezione del Bel Paese che sarà formata anche da Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari e da Nicola Romanin, al suo esordio assoluto in Coppa del Mondo.