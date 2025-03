Tg24.sky.it - Morte Andrea Prospero a Perugia, un arresto per istigazione a suicidio

Svolta nelle indagini per ladi, lo studente universitario di 19 anni trovato morto in una stanza presa in affitto nel centro storico diil 29 gennaio scorso. Questa mattina la squadra mobile del capoluogo umbro ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a carico di un giovane residente nella provincia di Roma. Per lui, come comunicato dalla procura diguidata da Raffaele Cantone, l’accusa è di "o aiuto al".