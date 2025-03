Internews24.com - Wullaert a Inter Tv: «Siamo molto arrabbiate, se ti porti tre volte in vantaggio, devi vincere la partita»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneai microfoni diTv commenta, con delusione, il pareggio nel derby contro il Milan Women andato in scena al Gianni BreraRaggiunta dai microfoni diTv, l’attaccante dell’Women,ha espresso tutta la sua delusione per il pareggio ottenuto nel derby contro il Milan Women.PAROLE – «Non c’è ancora un vincitore nel derby e: se titreinlae mantenere quella leadership. Credo che sia stato un bellissimo derby per il pubblico, ma dovevamo portare a casa la vittoria».DOVE POTEVATE FARE MEGLIO? – «Abbiamo segnato tree questo è buono, mala. Due dei gol subiti sono autoreti,statesfortunate: dobbiamo fare meglio e proteggere in modo diverso la nostra porta».