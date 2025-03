Lapresse.it - Sardegna, omicidio dopo festa di carnevale: 22enne ucciso a coltellate a Bari Sardo

Tragedia nella notte a, in Ogliastra: un giovane di 22 anni, Marco Mameli, originario di Ilbono, nel Nuorese, è statocon una coltellata al petto durante una rissa scoppiata nel centro storico al termine dei festeggiamenti di. Inutili i soccorsi del 118: il ragazzo è morto sul colpo. Un altro giovane è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. L’è avvenuto in via Santa Cecilia, nel cuore della cittadina costiera sarda. Mameli, operaio, stava trascorrendo la serata con amicila sfilata dei carri allegorici quando la situazione è degenerata in una lite con un altro gruppo di ragazzi. Uno dei presenti ha estratto un coltello, colpendo mortalmente il. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanusei, la polizia e il magistrato di turno.