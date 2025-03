Lanazione.it - L’errore nel cartello a Massa Marittima: “Premio Nobel alla Hack? Un errore. Rimedieremo”

, 2 marzo 2025 – Un. Che a, in questi giorni, ha fatto parlare un po’ tutti: il parco di via dei Martiri, grazie all’iniziativa della Commissione Pari Opportunità nel giorno della “Violenza sulle donne”, è stato intitolato a Margherita, la grande scienziata fiorentina, divulgatrice, figura iconica dell’astrofisica mondiale. Che però non ha mai vinto il. Come invece recita il. Unsulla targa che però non sposta di un millimetro i grandissimi riconoscimenti che la donna ha avuto durante tutta la sua carriera: come ildell’Accademia dei Lincei e ildella Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Margheritaè stata anche nei gruppi di lavoro dell’Esa e della Nasa. E’ stata anche la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico, quello di Trieste.