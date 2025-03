Calciomercato.it - Napoli-Inter, scoppia il caos: “Rigore nettissimo, vergogna!”

Bufera durante il primo tempo della sfida Scudetto di scena adesso al ‘Maradona’ Al ‘Maradona’ ci si gioca una bella fetta di Scudetto. Intensissimo, ma si è giocato poco per via dei tanti falli, il primo tempo del big match tra. Seconda contro prima, con le polemichete pressoché subito sui social.il: “netto,” (LaPresse) – Calciomercato.itSu X si sono subito scatenati i tifosi nerazzurri per via di un paio diventi – vedi quello di Rrahmani su Thuram – non fischiati dall’arbitro Doveri.Oppure fischiati contro, come quello di Bastoni su Politano, con l’esterno che si mette le mani in faccia pur avendo ricevuto solo un colpetto alla spalla dal difensore di Inzaghi.E poi c’è l’episodio del brusco contatto in area ditra McTominay e Dumfries.