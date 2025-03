Ilnapolista.it - Napoli-Inter 0-1, inizia il secondo tempo al Maradona (LIVE)

Grande match alalle 18, ildi Conte dovrà vedersela con l’di Inzaghi che ha operato il sorpasso proprio durante l’ultima giornata. L’allenatore leccese deve far fronte a diversi infortuni, tra cui l’ultimo di Anguissa che si è fermato dopo la sconfitta contro il Como. Al posto del camerunense ci sarà Gilmour e non Billing come nella partita precedente, quindi doppio elemento di costruzione come variante. Davanti confermata la coppia Raspadori e Lukaku. Inzaghi invece opta per Bisseck tra i centrali, per il resto i titolarissimi di sempre. 47? Inizio subito aggressivo degli azzurri, che sono stati per certo strigliati negli spogliatoi46? Nessun cambio per le due squadre all’valloil49? Si chiude il primocon i nerazzurri in vantaggio, ripresa tutta da vivere48? Dimarco servito lungo si invola verso l’area, Buongiorno chiude provvidenzialmente45? Quattro di minuti di recupero44? Altra occasione per Lukaku, Raspadori ricicla un pallone e serve il belga che colpisce da pochi passi, pallone deviato in angolo43? L’ha ripreso ad attaccare con continuità mentre si chiude il primo38? Azzurri che ora stanno tenendo ritmi altissimi a caccia del pareggio35? Raspdori sciupa una buona occasione, era stato imbeccato in profondità.