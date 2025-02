Iodonna.it - Orecchini, collane, anelli, bracciali, spille. I bijoux più brillanti della MFW

Torniamo a brillare. Il messaggio delle sfilateMilano Fashion Week Autunno-Inverno 2025/2026 è chiaro: l'outfit non può dirsi completo senza un tocco di luce. Un diktat che mette d'accordo proprio tutti, da Fendi a Blumarine, e contagia persino la purista del look Miuccia Prada. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all'armocromia X