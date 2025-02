Quotidiano.net - Cardinale De Donatis presiede i riti delle Ceneri sostituendo Papa Francesco

Sarà il Penitenziere Maggiore, ilAngelo De, are iall'Aventino, mercoledì 5 marzo, giorno di inizio alla Quaresima. De, "delegato" dal, lo sostituirà dunque in queste celebrazioni a Sant'Anselmo e a Santa Sabina. Per la prima volta in questo ricovero, ma era già accaduto in una degenza passata,ha inviato un messaggio precisando in calce "Dal Policlinico Gemelli". Ilcontinua dunque a lavorare anche dall'ospedale e oggi, per esempio, ha deciso la nomina di un nuovo vescovo in Lesotho.