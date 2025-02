Panorama.it - Non si ferma la cooperazione di al-Jazeera con Hamas per promuovere il terrore

Un rapporto pubblicato il 14 febbraio dal Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center descrive in dettaglio la comunicazione diretta e latraed al-, l' agenzia di informazione statale del Qatar. Il rapporto ci racconta che durante la puntata del programma investigativo di al-«What Is Hidden Is Greater», andata in onda lo scorso 25 gennaio, l’emittente ha tentato di presentare una narrazione della «vittoria» dia Gaza dopo l'inizio dell'attuale cessate il fuoco. La trasmissione si è focalizzata sull'attacco terroristico e sul massacro compiuto dail 7 ottobre 2023, analizzandolo dal punto di vista delle Brigate Izz al-Din al-Qassam, il braccio armato dell'organizzazione. Sono state rivelate informazioni fino a oggi inedite sui preparativi dell'attacco, con dichiarazioni di comandanti e agenti operativi delle Brigate, oltre a filmati di Muhammed Deif, leader militare di, nella sala operativa.