Incidente in pista, la giovane sciatrice spezzina sbalzata contro una tubatura dopo la caduta

La Spezia, 18 febbraio 2025 – Sono ancora molto gravi le condizioni della ventennericoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. Ladi 21 anni versa ancora in prognosi riservata. Al suo fianco ci sono i i genitori che erano con lei anche domenica per trascorrere una giornata spensierata sulla neve del Cerreto, località da sempre molto amata dagli appassionati spezzini dello sci. Sulla dinamica dell’stanno indagando i poliziotti della Questura coordinati dalla Procura di Reggio Emilia. La dinamica, a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, come spesso accade ha messo insieme una serie di combinazioni davvero sfortunate. La ragazza ha perso illlo degli sci nel tratto finale della2 ed è poi finitauna recinzione che delimita unadell’acquedotto pubblico.