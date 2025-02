Cityrumors.it - Muore una bambina di 9 mesi: l’ha uccisa il pitbull di famiglia

Leggi su Cityrumors.it

Unadi soli noveè morta dopo esser stata aggredita da uno deidimentre il padre dormiva nel letto con leiSi dice spesso che il cane è la perfetta rappresentazione di come viene cresciuto dal proprio padrone. Se questo viene trattato con i guanti bianchi ed educato al rispetto delle regole, allora sarà il più buono del mondo, in caso contrario diverrà aggressivo e pericoloso. Un risultato che va al di là della semplice razza.unadi 9ildi– Cityrumors.itCi sono, infatti, razze che apparentemente possono essere giudicate aggressive, ma che in realtà si rivelano essere buonissime, e altre che, al contrario, si presentano come buone ma, cresciute male, assumono degli atteggiamenti aggressivi verso gli estranei.