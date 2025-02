Movieplayer.it - Simone Cristicchi: il suo brano sulla madre malata divide l'Italia, commovente o falso e ricattatorio?

Leggi su Movieplayer.it

Il testo di Quando sarai piccola ha mosso molti spettatori, ma c'è chi accusa il cantante di sfruttare la malattia dellaper vincere Sanremo, critiche da Selvaggia Lucarelli. Non c'è solo Fedez tra i big di Sanremo 2025 are i giudizi degli spettatori. Anche la partecipazione dista sollevando la sua bella dose di polemiche per via delpresentato al Festival, Quanto sarai piccola, dedicato alladi Alzheimer. Già prima l'inizio del festival il pezzo del cantautore romano era stato presentato come uno dei possibili vincitori per via del tema toccante, ma sui social media è in corso il dibattitosincerità dell'operazione. Molti accusanodi aver presentato un testo troppo costruito, emotivamente, arrivando a sfruttare la malattia della