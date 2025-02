Ilrestodelcarlino.it - Ztl per il centro di Fossombrone, c’è il dubbio che serva a far multe

"Prima se il corso non era transitabile ci mettevano le transenne, adesso c’è solo quella specie di lavagna luminosa ed è anche collocata piuttosto in alto. Non è che siamo di fronte a uno stratagemma per fare cassa?". La novità della ztl in corso Garibaldi, com’era prevedibile, non ha trovato tutti d’accordo con la decisione dell’amministrazione comunale e qualcuno si è fatto sentire esprimendo il suo dissenso. Ma vediamo l’antefatto: dal 23 gennaio è partito in via sperimentale l’impiego di due varchi elettronici per il controllo degli accessi all’area pedonale ztl di corso Garibaldi. Il sistema, pienamente operativo dal prossimo 15 febbraio, prevede l’installazione di due telecamere: una in ingresso all’incrocio con piazza Petrucci (all’altezza della chiesa di san Filippo) e l’altra in uscita a quello con via Vescovado.