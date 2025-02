Quotidiano.net - Chi è Alex Wyse: dalla provincia comasca a Sanremo 2025, passando da Amici

Roma, 9 febbraio– Grazie al suo brano ‘Rockstar’, un “inno alla libertà”,è riuscito ad approdare sul palco del Festival di. Dopo la partecipazione ad ‘’ nel 2021 e il tentativo, non andato a buon fine, di cantare all’Ariston nel 2024, il giovane cantautore comasco è pronto a partecipare alla kermesse. Pronto ma emozionato: “Non riesco ancora a credere a tutto questo”, ha scritto il giovane artista sul suo profilo Instagram. E ringrazia i fan: “Senza di voi nulla di tutto questo avrebbe senso”. Dopo, sono già in programma due live del tour ‘Non ci sono più rockstar’, a Milano e Roma. Il cantante, durante la puntata della trasmissione Tv Rai,Giovani, condotto da Alessandro Cattelan, Roma, 10 dicembre 2024. ANSA/ANGELO CARCONI Chi èAlessandro Rina, in arte, nasce a Como il 16 giugno 2000 e cresce a Turate, nella