Quando si fanno le Meta-regole

È piuttosto evidente che il prefisso “” è sufficientemente elastico da avere numerosi impieghi. Probabilmente dipende da suo significato di “oltre”. Così abbiamo lafisica e abbiamo anche untarso per il quale non scomoderemmo Aristotele, quanto piuttosto un ortopedico. Se ci pensate colpisce il fatto che oggi abbiamo un “” allo stato puro. È possibile che Mark Zuckerberg,ha cambiato inil nome della sua creatura, si sentisse veramente “oltre”. In effetti l’atteggiamento che l’ex-Facebook e con essa tutte le Big-Tech è un po’ quello di sentirsi al di là. Ma di cosa? Diciamo che, mentre noi tutti viviamo in un mondo in cui siamo soggetti a delle, queste organizzazioni tendono a posizionarsi oltre o comunque ad averne un’interpretazione molto, un po’ troppo, elastica.