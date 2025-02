Calciomercato.it - Napoli, emergenza infortuni e il rimpianto di gennaio: ora Conte ha due opzioni

Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera sono infortunati e salteranno anche il big match contro la Lazio:ha solo dueIlpareggia contro l’Udinese enon fa drammi per il risultato: “Ci sta pareggiare contro i bianconeri”. Ma a preoccupare potrebbero essere le condizioni dei due terzini sinistri Olivera e Spinazzola.Antonio(LaPresse) Calciomercato.itInfatti, l’uruguaiano sta recuperando dal problema al polpaccio accusato prima dell’incontro con la Juventus. Serviranno altri 10-15 giorni per ritornare in campo. Invece, gli esami strumentali effettuati da Spinazzola hanno evidenziato una lesione del medio gluteo destro, che potrebbero tener fuori l’ex Roma dalle 2 alle 3 settimane. Insomma, l’obiettivo sarà poi recuperarlo per-Inter.Contro l’Udinese ha giocato Mazzocchi, in un ruolo non propriamente suo – è il vice di Di Lorenzo a destra – ed è stato tra i peggiori in campo.