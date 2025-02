Oasport.it - Calcio a 5: Feldi Eboli, Genzano e Napoli vincono in testa

Dopo la pausa riservata alle nazionali, per disputare la prima e la seconda giornata dei gironi di qualificazione agli Europei 2026 di futsal, la Serie A dia 5 è tornata protagonista con la sua 16esima giornata della stagione regolare 2024-2025.Innon sbagliano un colpo: vittorie per le squadre campane, rispettivamente con un 4-2 all’Active Network in casa e un netto 1-4 in trasferta per i partenopei sul campo del Cosenza, mentre l’Ecocity è riuscita a regolare 5-3 la Sandro Abate.Affermazione esterna per la L84 Torino, capace di vincere 2-3 nella tana del Benevento, così come fatto per 2-5 dalla Fortitudo Pomezia sul Manfredonia.Pesanti, infine, i successi dell’Italservice Pesaro e dello Sporting Sala Consilina (doppio 4-3 alla Roma e al Petraca) e della Came Treviso, che la spunta 3-2 sulla Meta Catania.