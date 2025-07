DS DSi DracoDS 1.0 | Il Miglior Emulatore CoCo 2 e Dragon 32 64 per Nintendo DS!

Se sei un fan dei computer classici come il  Tandy Color Computer (CoCo 2)  e il  Dragon 32/64, allora  DracoDS 1.0  è l'emulatore che stavai aspettando per il tuo  Nintendo DS/DSi/XL/LL! Sviluppato da  wavemotion-dave, questo emulatore porta tutta la nostalgia degli anni '80 direttamente sul tuo palmare, con prestazioni fluide, supporto per cartucce, nastri e dischi, e tantissime funzionalità personalizzabili. Cos'è DracoDS?. DracoDS è un emulatore basato sul codice di  Dragon 32 Emu  di Eyal Abraham, ottimizzato per Nintendo DS. Supporta: Tandy CoCo 2  (32K/64K, NTSC 60Hz). Dragon 32/64  (32K/64K, PAL 50Hz).

