Tutto su Napoli – Udinese

pronto allo Stadio Diego Armando Maradona, pare la sfida tra ile l’che si gioca domenica 9 febbraio ore 20:45La 24ª giornata di Serie A vede Ildi Antonio Conte sfidare l’di Kosta Runjaic. allo Stadio Maradona. Gli azzurri dopo il pareggio, all’Olimpico, contro la Roma, affronta un altro impegno da non sottovalutare ma. In settimana l’Inter ha perso il recupero a Firenze e quindi c’è la possibilità consolidare il primato in classifica o persino allungare. L’sta disputando un buon campionato e si trova al decimo posto lontano dalla zona retrocessione.Una sfida, quella contro i friulani, che negli ultimi nove anni (dal 2016/17), ha visto un predominio della squadra azzurra. Più in generale, ilè rimasto imbattuto nelle ultime 17 gare di campionato (14V, 3N) contro l’e solo contro altre quattro avversarie vanta una striscia di imbattibilità più lunga nella competizione: con Cagliari (18), Como (18), Roma (19) e Cesena (26).