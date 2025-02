Calciomercato.it - Juve, annuncio a sorpresa: “Prima rata per Tonali”

L’ex centrocampista del Milan è riuscito a rilanciarsi alla grande dopo aver scontato la squalifica per scommesse. Possibile ritorno in Serie ARispunta fuori il nome diper lantus. Il centrocampista si è rilanciato alla grande dopo la squalifica per scommesse che lo ha tenuto fuori gioco per 10 mesi. L’ex Milan è uno dei pilastri del Newcastle di Howe che ha appena conquistato la finale di EFL Cup eliminando l’Arsenal seconda in Premier League.: “per” (AnsaFoto) – Calciomercato.itnel mirinoha giocato 87? contro i ‘Gunners’, confermando ancora una volta di essere tornato il calciatore ammirato nelle ultime due stagioni in rossonero. Tra gli operatori di mercato si parla comunque da mesi di un suo possibile ritorno in Serie A.