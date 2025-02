Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-02-2025 ore 20:30

LuceverdeMary trovati dalla redazione al microfono Sonia cerquetani incidente Concorde sul tratto laziale della A24 tra Settecamini e la barriera diEst verso è sempre per incidente file sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Tuscolana e Appia altro incidente sulla via Appia code da via delle Capannelle raccordo anulare ma persulla Tangenziale Est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni ancora per questa notte lavori al sottovia di Corso d'Italia dalle 21 alle 5:30 di domani chiuso da piazzale Brasile a viale del Policlinico direzione Porta Pia fuorilavori Questa notte sulla diramazioneNord con orario 22 Sei chiuso per chi proviene dal raccordo anulare l'ingresso sulla A1 Firenze ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito