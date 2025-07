Rischi e doti di Yulia Svyrydenko la nuova premier ucraina a prova di Trump

Kyiv. Il primo ministro Denys Shmyhal ha stabilito un record: ha ricoperto il suo incarico per oltre 5 anni, più a lungo di qualsiasi altro capo di governo nella storia dell’Ucraina indipe. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Rischi e doti di Yulia Svyrydenko, la nuova premier ucraina (a prova di Trump)

Missili tedeschi in Ucraina? Non è alta l’efficacia, ma i rischi e gli svantaggi sì - In Germania si è tornati a discutere delle forniture dei missili Taurus all’Ucraina. L’ex cancelliere Scholz li aveva ripetutamente negati a Zelensky.

Rischi e doti di Yulia Svyrydenko, la nuova premier ucraina (a prova di Trump) - Dopo la vittoria di Zelensky alle elezioni del 2019 Svyrydenko è diventata viceministra dell’Economia, dimostrandosi una figura tecnica laboriosa e poco incline ai conflitti interni. Da ilfoglio.it

