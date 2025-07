Outlaw showdown di EC Comics torna grazie a Oni Press

Il mondo dei fumetti sta per essere rivoluzionato con il ritorno di un genere che ha segnato profondamente la storia del medium: il Western. La casa editrice Oni Press annuncia l’imminente pubblicazione di Outlaw Showdown, il primo albo dedicato ai western prodotti dalla EC Comics dopo decenni. Questa nuova uscita promette di unire il fascino del passato con le interpretazioni di alcuni tra i più importanti autori contemporanei, creando così un ponte tra tradizione e innovazione. il rilancio della tradizione EC nel genere western. una rivisitazione moderna delle storie classiche. Outlaw Showdown si propone come un omaggio alle produzioni Western della EC Comics, celebre negli anni ’50 per aver creato alcune delle storie più iconiche del genere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Outlaw showdown di EC Comics torna grazie a Oni Press

