Scopri i rimedi naturali e gli alimenti più efficaci per alzare la pressione e affrontare il caldo senza vertigini senso di svenimento e gambe pesanti

I l caldo aumenta e la pressione si abbassa. Ebbene si, è arrivato quel momento dell’anno in cui la forza di gravità sembra avercela con noi. Ma non è pigrizia, né debolezza: è ipotensione estiva, meglio conosciuta come pressione bassa. Una condizione che colpisce soprattutto noi donne, complici ormoni, circolazione lenta e temperature fuori controllo. Chi ne soffre sa benissimo di cosa stiamo parlando: stanchezza, giramenti di testa, mancanza di appetito e quella voglia inspiegabile di sedersi subito ovunque. Ma esiste un rimedio a tutto questo? Pressione bassa: i consigli dell’esperto per alzarla subito in estate. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Scopri i rimedi naturali e gli alimenti più efficaci per alzare la pressione e affrontare il caldo senza vertigini, senso di svenimento e gambe pesanti

