La proposta di accorpare le risorse della Politica agricola comune insieme ad altri programmi dell’Ue in un fondo unico fa salire sulle barricate le associazioni di rappresentanza degli agricoltori e per una volta mette d’accordo maggioranza e opposizione: tutti fermamente contrari. Già a maggio le associazioni agricole di oltre 20 Paesi Ue avevano manifestato a Bruxelles contro l’idea. Da qui la manifestazione simbolica The Eu House of Cards promossa dal Copa-Cogeca, principale sindacato agricolo europeo che, finora, ha avuto un potere enorme nelle politiche intraprese dall’Ue. Questa volta è sceso in piazza al grido di ‘ No budget, no sicurezza ’ e, con l’omonima petizione, ha chiesto al comparto agricolo europeo di mobilitarsi contro la proposta del fondo unico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tutti contro la riforma della Pac: agricoltori in piazza e proteste di Lollobrigida e delle opposizioni