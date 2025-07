Per polizze Fwu rimborsi in più tranche e tempi non stretti

I rimborsi delle polizze Fwu, la compagnia messa in liquidazione in Lussemburgo e che contava in Italia oltre 110mila clienti, "saranno effettuati in più tranche e richiederanno tempo". E' quanto scrive il team di liquidazione in una nota dove riassume il lavoro svolto in questi mesi e fornisce delle indicazioni pratiche con l'obiettivo "di inviare ai creditori il modulo precompilato di insinuazione al passivo entro la fine di luglio 2025". Il team, spiega, è riuscito a riattivare diversi canali di comunicazione tramite e-mail, posta e telefono. È stata istituita una linea diretta multilingue per garantire l'accesso a informazioni chiare in francese, inglese, tedesco, spagnolo e italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Per polizze Fwu rimborsi in più tranche e tempi non stretti

In questa notizia si parla di: polizze - rimborsi - tranche - tempi

Per polizze Fwu rimborsi in più tranche e tempi non stretti - I rimborsi delle polizze Fwu, la compagnia messa in liquidazione in Lussemburgo e che contava in Italia oltre 110mila clienti, "saranno effettuati in più tranche e richiederanno tempo".

Per polizze Fwu rimborsi in più tranche e tempi non stretti; Nuova tranche di rimborsi per le polizze vita dormienti; Risveglio delle polizze dormienti: arriva la nuova tranche di rimborsi.

Per polizze Fwu rimborsi in più tranche e tempi non stretti - I rimborsi delle polizze Fwu, la compagnia messa in liquidazione in Lussemburgo e che contava in Italia oltre 110mila clienti, "saranno effettuati in più tranche e richiederanno tempo". ansa.it scrive

Fallimento polizze Fwu, la compagnia non può accedere al database con i 250.000 nominativi. Ma ci sono due notizie positive - Un nota del commissario liquidatore della compagnia lussemburghese che ha coinvolto oltre 100mila risparmiatori italiani dei 250. Si legge su msn.com