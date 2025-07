Politica agricola comune dal fondo unico al limite massimo ai sussidi | le novità in arrivo dall’Ue che spaventano il settore e le lobby

La rivoluzione della Politica agricola comune. Le ultime bozze prima della pubblicazione della proposta ufficiale della Commissione Ue rivelano che, dietro le manovre di Bruxelles, non c’è solo il rischio di un taglio dei fondi finora destinati all’agricoltura europea ( e ora da dirottare al riarmo ) che ha messo tutti in allarme, dalla politica al potentissimo sindacato Copa-Cogeca. C’è anche il tentativo, mai riuscito finora, di una diversa ridistribuzione degli aiuti agricoli. Finora l’80% dei pagamenti è finito sempre nelle mani del 20% dei beneficiari, le aziende piĂą potenti promotrici di un’agricoltura intensiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Politica agricola comune, dal fondo unico al limite massimo ai sussidi: le novitĂ in arrivo dall’Ue che spaventano il settore (e le lobby)

Non è sempre la stessa Politica Agricola Comune - Stanno per entrare nel vivo discussione e negoziati che ci porteranno alla nuova Politica Agricola Comune post 2027.

Commissione EU: semplificazione della Politica agricola comune - “Le dichiarazioni della Commissione Europea circa il prossimo piano di semplificazione della Politica agricola europea lasciano ben sperare, soprattutto per quanto riguarda i piccoli produttori,  ma occorre dare un impulso globale alla competitività del settore attraverso azioni improntate a forme tangibili di snellimento burocratico e alleggerimento normativo”: con queste parole il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo,  ha commentato i recenti annunci dell’esecutivo europeo circa l’avvio di un nuovo processo legislativo che porti ad una revisione della Pac improntata a criteri di deregulation  amministrativa.

Pac, Fusco (CIA Campania): “L’Europa difenda il cibo, non tagli la Politica agricola. No al Fondo unico” - Tempo di lettura: 2 minuti “L’agricoltura europea è sotto attacco e non possiamo restare in silenzio.

