Alternative migliori a ChatGPT su Smartphone gratuite

ChatGPT ha trasformato il modo in cui si interagisce con l’intelligenza artificiale, offrendo risposte rapide e versatili direttamente dallo smartphone. Tuttavia, il panorama delle app di intelligenza artificiale per dispositivi mobili è sempre piĂą ricco, con alternative che spiccano per funzionalitĂ come l’analisi di immagini, la ricerca in tempo reale o l’integrazione con strumenti specifici. Con oltre 180 milioni di utenti attivi a febbraio 2025, ChatGPT è un punto di riferimento, ma non è privo di limiti. La versione gratuita, basata su GPT-4o mini, ha quote di utilizzo giornaliere e non sempre eccelle per velocitĂ o accesso a dati aggiornati. 🔗 Leggi su Navigaweb.net