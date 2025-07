Firenze, 15 luglio 2025 – Un viaggio nei segreti e nel fascino appetitoso della cucina casalinga, tra ricette della tradizione tramandate di generazione in generazione. Michela Lanza, giornalista sportiva appassionata (tra le altre cose) di cucina, ha pubblicato per Geo Edizioni “Le ricette casalinghe di mia madre”. Il libro sarà presentato giovedì 17 luglio, dalle ore 18, alla Cartolibreria 2.0, in via Cecioni 144. Un’idea nata durante la pandemia di Covid e che ha generato questo volume contenente 94 pietanze (antipasti, primi di terra, primi di mare e lievitati), per la maggior parte provenienti dalle tradizioni toscana e campana (ma non solo), e 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Le ricette casalinghe di mia madre”, giovedì 17 la presentazione del libro di Michela Lanza