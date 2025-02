Panorama.it - Ora legale già a febbraio: il web non attende

Siamo già a fine marzo e non ce ne siamo nemmeno accorti? No, siamo ancora a, ma le ricerche su Google riguardo il ritorno dell’orastanno già impazzando. Il passaggio dall’ora solare all’ora, che avverrà sabato 30 marzo alle 2:00 di notte, è uno degli argomenti più ricercati sul web in questi giorni. Il motivo? Apparentemente nessuno. Eppure una spiegazione c’è.Il tema orae solare, negli ultimi anni è molto dibattuto. Tra chi sostiene che l’ora solare dovrebbe essere abolita e chi invece ritiene che sia indispensabile mantenerla perché aiuterebbe a ridurre gli sprechi energetici, le emissioni di CO2 e ad un miglior uso della luce naturale, dato che durante l’ora solare le giornate iniziano maggiormente nelle ore con maggior luce naturale.Ma il mantenimento dell’oratutto l’anno, secondo delle stime effettuate da Terna, cioè la società che gestisce la rete elettrica nazionale, garantirebbe anche un notevole risparmio dal punto di vista economico di circa 90 milioni di euro.