Oasport.it - Golf: è subito un bel Pavan al Qatar Masters. In testa un duo anglo-danese

accoppiata al comando del Commercial Bank, ulteriore tappa dello swing asiatico/internazionale in quota DP World Tour. Primo giro sospeso al DohaClub a causa dell’oscurità, ma quasi tutti avevano completato le 18 buche. E al comando si pongono ilRasmus Neergaard-Petersen e l’inglese Brandon Robinson Thompson, entrambi a quota -6 e con il secondo dei due che è già stato protagonista la scorsa settimana.La terza posizione è appannaggio di un duo formato dall’inglese Sam Bairstow e da un ottimo Andrea, entrambi a -5. Per l’azzurro, in particolare, sette birdie e due bogey in sostanziale equilibrio tra prime e seconde nove, a testimoniare ulteriormente che con la forma ci siamo eccome. In sostanza, è una prima giornata che in casa Italia fa ben sperare, e vedremo l’ulteriore perché tra poco.