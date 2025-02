Gestione emergenza sanitaria Covid | i dati in commissione parlamentare d’inchiesta

Leggi su Corrieretoscano.it

di inchiesta sulladell’causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’epidemiologica da SARS-CoV-2.Relazione presentata in audizione alla Camera dei Deputati da Istat, Istituto nazionale di statistica con Cristina Freguja, direttrice del Dipartimento per le statistiche sociali e demografiche (DISD).Relazione da cui, in merito a mortalità e cause di mortalità in fase, emerge: “Il 71,8% dei decessi di persone positive al test SARS-CoV-2 aveva almeno una concausa: il 31,3% ne aveva una, il 26,8% due e il 13,7% tre o più concause. Le malattie più frequentemente riportate insieme al-19 sono risultate essere le cardiopatie ipertensive (il 18% dei decessi), il diabete mellito (16%), le cardiopatie ischemiche (13%), i tumori (12%); sebbene con frequenza minore sono risultate presenti anche demenze, la malattia di Alzheimer e l’obesità”.