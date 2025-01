Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 31 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

31, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Gliinvernali tengono banco in particolare con gli Europei di pattinaggio artistico di Tallinn (Estonia) che entrano sempre più nel vivo, mentre a Cogne prende il via la tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo e gli azzurri avranno grandi motivazioni ben figurare. Inoltre, a Garmisch (Germania) inizierà la preparazioni per gli uomini-jet in vista della discesa della Coppa del Mondo di sci alpino.In serata tanto basket con l’Eurolega e la Virtus Bologna che affronterà in trasferta i turchi del Fenerbahce e si prevede una partita molto “calda”.